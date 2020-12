Valerio Staffelli, l’accusa a Roberto Bolle dopo l’incidente: “I soccorsi li ho chiamati io” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pochi giorni fa, il tentativo di consegnare il Tapiro d’oro a Roberto Bolle si è concluso nel peggiore dei modi per Valerio Staffelli: investito dal taxi su cui viaggiava l’étoile, sarebbe stato costretto al trasporto in ospedale a bordo di un’ambulanza. Ora l’inviato di Striscia la Notizia accusa il ballerino di non avergli prestato soccorso e di non essersi neppure avvicinato a chiedergli scusa o sincerarsi delle sue condizioni. Valerio Staffelli dopo l’incidente: “I soccorsi li ho chiamati io“ Piovono accuse da parte di Valerio Staffelli, dopo l’incidente avvenuto durante la (mancata) consegna del Tapiro d’oro a Roberto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pochi giorni fa, il tentativo di consegnare il Tapiro d’oro asi è concluso nel peggiore dei modi per: investito dal taxi su cui viaggiava l’étoile, sarebbe stato costretto al trasporto in ospedale a bordo di un’ambulanza. Ora l’inviato di Striscia la Notizia accusa il ballerino di non avergli prestato soccorso e di non essersi neppure avvicinato a chiedergli scusa o sincerarsi delle sue condizioni.: “Ili hoio“ Piovono accuse da parte diavvenuto durante la (mancata) consegna del Tapiro d’oro a...

dany3laf : #gfvip - SaCe86 : #StriscialaNotizia: “Bolle, ecco come mi hai ridotto”: immagini sconvolgenti di Valerio Staffelli dopo l’incidente - CronacaSocial : Valerio Staffelli: il tapiro mancato a Roberto Bolle e l'incidente con il taxi. IL VIDEO LEGGI E GUARDA??… - infoitcultura : Valerio Staffelli investito da un'auto: in ospedale dopo l'incidente - infoitcultura : Striscia la Notizia, Valerio Staffelli in ospedale: brutto incidente -