Vaccino, Sileri: “Se gli italiani non lo faranno, lo renderemo obbligatorio” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il viceministro Sileri ha annunciato che, in base al numero di cittadini che farà il Vaccino, il Governo deciderà se renderlo obbligatorio. Se non verrà raggiunto un numero adeguato di cittadini che fanno il Vaccino contro il Covid, il Governo potrebbe renderlo obbligatorio. Lo ha dichiarato Pier Paolo Sileri, viceministro della Salute, durante il L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il viceministroha annunciato che, in base al numero di cittadini che farà il, il Governo deciderà se renderlo obbligatorio. Se non verrà raggiunto un numero adeguato di cittadini che fanno ilcontro il Covid, il Governo potrebbe renderlo obbligatorio. Lo ha dichiarato Pier Paolo, viceministro della Salute, durante il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Covid-19, Sileri: “Se il 40% della popolazione non si vaccina sarà necessario l’obbligo” - monika_mazurek : RT @SkyTG24: Covid-19, Sileri: “Se il 40% della popolazione non si vaccina sarà necessario l’obbligo” - 2tredici : @SkyTG24 #Sileri è un pericolo per le libertà costituzionali? #vaccino #covid19 - ACasperia : RT @07Emmedi: Sileri 'L’obbligo, in caso di mancata vaccinazione volontaria, sarà necessario perché non possiamo permetterci che il virus… - TonyVascor107 : RT @GagliardoneS: Anche Di Maio come Conte e Sileri, cederà il vaccino ai più fragili ma si vaccinerà in un secondo tempo in diretta. Vorr… -