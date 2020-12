Vaccino obbligatorio, il viceministro alla Salute Sileri spinge: “Sarà necessario” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pierpaolo Sileri, senatore del Movimento 5 Stelle e viceministro per la Salute, intervendo ad Agorà su Rai Tre, programma condotto da Luisella Costamagna, è tornato alla carica con l’obbligatorietà del Vaccino anti-Covid. Dice Sileri: “Se passiamo un anno, un anno e mezzo e poi scopriamo che meno del 30-40% della popolazione ha fatto il Vaccino, una qualche forma di obbligatorietà secondo me sarà necessaria”. Poi conferma che il Vaccino contro il Covid sarà libero e gratuito, ma se lo sarà a lungo dipenderà dalla risposta degli italiani. Continua Sileri: “Sul Vaccino aspetto i risultati dell’Ema. Sicuramente non avremo la possibilità di vaccinare 30 milioni di italiani in un mese: che vuol dire che ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pierpaolo, senatore del Movimento 5 Stelle eper la, intervendo ad Agorà su Rai Tre, programma condotto da Luisella Costamagna, è tornatocarica con l’obbligatorietà delanti-Covid. Dice: “Se passiamo un anno, un anno e mezzo e poi scopriamo che meno del 30-40% della popolazione ha fatto il, una qualche forma di obbligatorietà secondo me sarà necessaria”. Poi conferma che ilcontro il Covid sarà libero e gratuito, ma se lo sarà a lungo dipenderà drisposta degli italiani. Continua: “Sulaspetto i risultati dell’Ema. Sicuramente non avremo la possibilità di vaccinare 30 milioni di italiani in un mese: che vuol dire che ...

