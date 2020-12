Vaccino Covid | viaggio nell’hub nazionale di Pratica di Mare | “Ecco gli hangar dove saranno stoccate le fiale | in massima sicurezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Era già stata la base aerea utilizzata per il rimpatrio degli italiani da Wuhan, il primo focolaio in Cina, lo scorso febbraio, nei primi tempi dell’emergenza-19. A quasi un anno di distanza, nell’aeroporto militare della Difesa didi, venti chilometri circa da Roma, sarà ora allestito l’hubdi stoccaggio per i vaccini contro il-19, così come annunciato negli scorsi giorni dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, d’accordo con i ministri della Difesa, Lorenzo Guerini, e della Salute, Roberto Speranza. Si tratta di un sito di 830 ettari, nella frazione di Pomezia, tra i più vasti d’Europa, in grado di accogliere i velivoli e gli elicotteri che trasporteranno le milioni diin arrivo. “Si tratta di un’area strategica, posizionata nel centro ...