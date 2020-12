Vaccino Covid | se lo rifiuti e ti ammali dovrai pagarti le cure | la proposta di San Marino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Per il momento è solo una, formulata dal segretario di Stato Roberto Ciavatta, ma il governo di San(il Congresso di Stato) sta ragionando e prenderà in breve tempo una decisione. L’idea che si sta valutando nel piccolo Stato racchiuso nel centro-nord della penisola italiana è la seguente: i cittadini che sceglieranno di non fare ilper il-19, quando questo sarà disponibile, gratuito ma non obbligatorio, dovranno pagarsi ledi tasca propria qualora dovessero contrarre il coronavirus. Ila San“sarà gratuito e disponibile per la popolazione e qualora si decida di non sottoporsi per scelta e non perché si fa parte di categorie escluse, come ad esempio gli allergici o per altri motivi sanitari, allora si dovranno pagare le ...