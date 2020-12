Vaccino Covid | lo spot punta su alcune leve persuasive Per questo funziona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) È partita la campagna per la vaccinazione anti, con un primomolto persuasivo, quindi interessante da analizzare. Lo slogan della campagna è “L’Italia rinasce con un fiore”. Il fiore in questione, il simbolo della campagna, è la primula. Ne spiega il motivo l’architetto Stefano Boeri che lo ha ideato: “Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare. Il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita”. I 1500 gazebo dove verranno somministrati i vaccini avranno la forma difiore. ”Le piazze sbocceranno, quindi, visivamente con un fiore”, ha spiegato Boeri. La primula sarà quindi il simbolo che accompagnerà tutta la campagna per la vaccinazione. Non se ne è parlato, ma credo che sarebbe una buona idea far indossare ...