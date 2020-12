Vaccino Covid: arriva in Italia entro metà gennaio. Per tutti in estate (Di lunedì 14 dicembre 2020) Vaccino Covid: a dare nuovi dettagli sul programma di somministrazione su larga scala il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri nella sua ultima conferenza stampa. Quasi due milioni di dosi alle regioni entro metà gennaio si comincerà da alcune categorie particolari di cittadini. Segui Termometro Politico su Google News Vaccino Covid: programma su larga scala in partenza entro metà gennaio Vaccino Covid: nuovi dettagli sul programma di somministrazione su larga scala, a fornirli direttamente Domenico Arcuri, il commissario all’emergenza sanitaria, nella sua ultima conferenza stampa. Non si prevede più una partenza a fine gennaio 2021 ma ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020): a dare nuovi dettagli sul programma di somministrazione su larga scala il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri nella sua ultima conferenza stampa. Quasi due milioni di dosi alle regionisi comincerà da alcune categorie particolari di cittadini. Segui Termometro Politico su Google News: programma su larga scala in partenza: nuovi dettagli sul programma di somministrazione su larga scala, a fornirli direttamente Domenico Arcuri, il commissario all’emergenza sanitaria, nella sua ultima conferenza stampa. Non si prevede più una partenza a fine2021 ma ...

