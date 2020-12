USA, uomo apre fuoco sulla folla, finisce male per l’aggressore (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri a New York, un uomo ha sparato sulla folla davanti ad una Cattedrale. Non è finita bene per l’aggressore colpevole della sparatoria negli USA. Ieri, domenica 13 dicembre, un’altra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri a New York, unha sparatodavanti ad una Cattedrale. Non è finita bene percolpevole della sparatoria negli USA. Ieri, domenica 13 dicembre, un’altra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

