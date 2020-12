Usa: iniziate riunioni Collegio Elettorale, l'ultima sarà nelle Hawaii (Di lunedì 14 dicembre 2020) Washington, 14 dic. (Adnkronos) - Sono iniziate alle 10 del mattino le prime riunioni, sulla East Coast, del Collegio Elettorale che incoronerà, in modo definitivo, Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. L'ultimo "rito" del complesso processo Elettorale americano infatti consiste nelle riunioni che i grandi elettori di ciascuno Stato oggi - primo lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre, come recita la legge - per ratificare i voti elettorali che sono stati attribuiti secondo i risultati certificati in ogni Stato. E quindi sancire la vittoria di Biden per 306 voti contro i 232 di Trump, che continua però a non riconoscere la sconfitta. I primi stati ad iniziare le riunioni dei grandi elettori sono stati Indiana, New Hampshire, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Washington, 14 dic. (Adnkronos) - Sonoalle 10 del mattino le prime, sulla East Coast, delche incoronerà, in modo definitivo, Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. L'ultimo "rito" del complesso processoamericano infatti consisteche i grandi elettori di ciascuno Stato oggi - primo lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre, come recita la legge - per ratificare i voti elettorali che sono stati attribuiti secondo i risultati certificati in ogni Stato. E quindi sancire la vittoria di Biden per 306 voti contro i 232 di Trump, che continua però a non riconoscere la sconfitta. I primi stati ad iniziare ledei grandi elettori sono stati Indiana, New Hampshire, ...

