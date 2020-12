Usa, in Medio Oriente Biden dovrà fare i conti con l’eredità di Trump (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono molte le questioni che si imporranno all’ordine del giorno della prossima presidenza Biden. La strategia per contrastare la Cina è stata al centro della politica estera della presidenza Trump e sarà difficile per Joe Biden accantonare questo tema, che si concretizza con un conflitto globale estremamente sofisticato con diversi livelli di confronto sempre aperti e latenti. La guerra economica totale e la strategia di contenimento politico è posta in essere da entrambe le parti, con particolari ripercussioni per i rapporti con gli alleati degli Stati Uniti che hanno interesse a trattare con la Cina. Se analizziamo il panorama internazionale focalizzando l’attenzione sul Medio Oriente è probabile che i rapporti Usa-Cina comportino delle conseguenze nei confronti di Russia e Iran. Il futuro delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono molte le questioni che si imporranno all’ordine del giorno della prossima presidenza. La strategia per contrastare la Cina è stata al centro della politica estera della presidenzae sarà difficile per Joeaccantonare questo tema, che si concretizza con un conflitto globale estremamente sofisticato con diversi livelli di confronto sempre aperti e latenti. La guerra economica totale e la strategia di contenimento politico è posta in essere da entrambe le parti, con particolari ripercussioni per i rapporti con gli alleati degli Stati Uniti che hanno interesse a trattare con la Cina. Se analizziamo il panorama internazionale focalizzando l’attenzione sulè probabile che i rapporti Usa-Cina comportino delle conseguenze nei confronti di Russia e Iran. Il futuro delle ...

