Usa, i grandi elettori votano: oggi Biden diventa ufficialmente presidente | DIRETTA (Di lunedì 14 dicembre 2020) Usa, al via il voto dei grandi elettori: come funziona e cosa succede oggi È iniziato il voto dei 538 grandi elettori del “collegio elettorale”, i quali oggi eleggeranno concretamente il presidente degli Stati Uniti che i cittadini hanno scelto lo scorso 3 novembre, Joe Biden. Il momento è solenne, ma si tratta in un buona parte di un “pro-forma”, nel senso che il voto di oggi non ha il compito né può avere l’effetto di cambiare il risultato popolare già espresso: i grandi elettori sono chiamati a sostenere il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nel proprio Stato attraverso l’Election Day. Tecnicamente infatti il 3 novembre i cittadini non hanno votato per un candidato, ma per la lista ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Usa, al via il voto dei: come funziona e cosa succedeÈ iniziato il voto dei 538del “collegio elettorale”, i qualieleggeranno concretamente ildegli Stati Uniti che i cittadini hanno scelto lo scorso 3 novembre, Joe. Il momento è solenne, ma si tratta in un buona parte di un “pro-forma”, nel senso che il voto dinon ha il compito né può avere l’effetto di cambiare il risultato popolare già espresso: isono chiamati a sostenere il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nel proprio Stato attraverso l’Election Day. Tecnicamente infatti il 3 novembre i cittadini non hanno votato per un candidato, ma per la lista ...

