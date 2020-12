Usa, è il giorno del voto per i Grandi elettori. Ma Trump non si arrende: “La battaglia non è finita” (Di lunedì 14 dicembre 2020) A oltre cinque settimane dalle contestatissime elezioni americane, il Collegio elettorale si riunisce oggi per eleggere Joe Biden 46esimo presidente degli Stati Uniti, mentre Donald Trump continua a ripetere il refrain dei brogli, nonostante anche la Corte Suprema abbia spazzato via le ultime speranze di ribaltare il responso delle urne. Rigettati anche tutti i ricorsi promossi dallo staff repubblicano negli swing states, strategia ribadita senza soluzione di continuità ma con insistenza e senza prove nelle ultime settimane. “L’America rischia di avere un presidente illegittimo. Ma la battaglia non è ancora finita”, ripete il tycoon, incitando i suoi sostenitori a protestare contro il “furto” elettorale. In molte città americane si sono registrati scontri e violenze, incluso nella capitale Washington, a due passi dalla Casa Bianca, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) A oltre cinque settimane dalle contestatissime elezioni americane, il Collegio elettorale si riunisce oggi per eleggere Joe Biden 46esimo presidente degli Stati Uniti, mentre Donaldcontinua a ripetere il refrain dei brogli, nonostante anche la Corte Suprema abbia spazzato via le ultime speranze di ribaltare il responso delle urne. Rigettati anche tutti i ricorsi promossi dallo staff repubblicano negli swing states, strategia ribadita senza soluzione di continuità ma con insistenza e senza prove nelle ultime settimane. “L’America rischia di avere un presidente illegittimo. Ma lanon è ancora, ripete il tycoon, incitando i suoi sostenitori a protestare contro il “furto” elettorale. In molte città americane si sono registrati scontri e violenze, incluso nella capitale Washington, a due passi dalla Casa Bianca, ...

repubblica : Usa, il giorno dei Grandi elettori [aggiornamento delle 10:17] - Agenzia_Ansa : #Covid, #Usa: oltre 3 mila morti e 220 mila contagi in un giorno - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Rogier van der Weyden, Ritratto di giovane donna, 1460, olio su tavola, National Galler… - clikservernet : Usa, è il giorno del voto per i Grandi elettori. Ma Trump non si arrende: “La battaglia non è finita” - Noovyis : (Usa, è il giorno del voto per i Grandi elettori. Ma Trump non si arrende: “La battaglia non è finita”) Playhitmus… -