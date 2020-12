Usa 2020 I grandi elettori hanno scelto Joe Biden e Kamala Harris | superati i 270 voti per la presidenza

(Di martedì 15 dicembre 2020) Sono le 23:35 circa ora italiana, idella Californiaassegnato i loroa Joedichiarandoli rispettivamente Presidente e vice Presidente degli Stati Uniti d’America. I democratici sono ora a quota 302 contro i 232 dei repubblicani di Donald Trump, che a seguito del voto perde un elettore che passa nell’area indipendente. Manca ancora il risultato delle Hawaii che risulta di fatto non determinante. Il risultato riportato, alle ore 23:35 ore italiane, dal Washington Post. Mancano i 4delle Hawaii. Oggi, lunedì 14 dicembre, si sono riuniti i 538americani per assegnare il loro voto definitivo ai candidati Joe ...

RobertoBurioni : UK vaccina da giorni, USA ha cominciato oggi, la Spagna il 4 gennaio. Noi cosa stiamo aspettando? #NessunRitardo - repubblica : Usa, ultimo atto: i grandi elettori votano, Biden è presidente - Agenzia_Ansa : Attacco #hacker al governo #Usa, sospetti sulla #Russia. Violati anche i sistemi email dei dipartimenti del Tesoro… - SchiffGiulio : RT @Open_gol: I grandi elettori scelgono Joe Biden e Kamala Harris confermando il voto dei cittadini americani - radio_milano : RT @Corriere: I Grandi elettori mettono il sigillo: Biden è presidente degli Usa -

