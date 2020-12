Uomo sale sull’ala di un aereo e cammina avanti e indietro. Ma per lui finisce male: il video (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un Uomo ha interrotto le fasi che precedono il decollo di un aereo dell’Alaska Airlines, all’aeroporto di Las Vegas, diretto a Portland, arrampicandosi sull’ala e camminando avanti e indietro per alcuni minuti. Davanti agli occhi increduli dei passeggeri l’Uomo, circondato dalle autorità locali, alla fine è scivolato ed è caduto dall’ala. Poi è stato arrestato. Prima del decollo, l’aereo è tornato al Gate per un’ispezione. video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Unha interrotto le fasi che precedono il decollo di undell’Alaska Airlines, all’aeroporto di Las Vegas, diretto a Portland, arrampicandosindoper alcuni minuti. Dagli occhi increduli dei passeggeri l’, circondato dalle autorità locali, alla fine è scivolato ed è caduto dall’ala. Poi è stato arrestato. Prima del decollo, l’è tornato al Gate per un’ispezione.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

