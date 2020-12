‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 14 12 20

Leggi su isaechia

(Di lunedì 14 dicembre 2020) No, alt, fermi tutti! Chi legge il nostro blog da tempo ben saprà che sono ormai mesi che non riservo più mezzo commento positivo nei confronti di Gemma Galgani, che l’arrivo del buon Sirius ha fatto cadere ogni velo di benevolenza che negli anni avevo riservato nei suoi confronti, che ormai guardo con aria totally disillusah ogni sua mossa sperando solo che l’agonia il momento a lei dedicato termini presto. Ma oggi le devo proprio dire GRAZIE. GRAZIE DI CUORE. Grazie perché quella sua incredibile performance sulle note di Flash Dance è stata così imprevista, così sorprendente e soprattutto così TERRIBILMENTE ICONICA da aver in un colpo solo spazzato via tutte le brutture televisive del 2020 guadagnandosi – tra una rotula che sull’affondo stava per saltare direttamente in bocca a Queen Mary (tanto era già spalancata, avremmo fatto pure buca) e una colonna vertebrale che stava per ...