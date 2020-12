Uomini e donne, la puntata del 14 dicembre 2020 in diretta (News e video) (Di lunedì 14 dicembre 2020) La diretta web di Uomini e donne continua anche oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Dopo le ultime due puntate, dedicate alle News del caso sui tronisti e sugli altri protagonisti del Trono Over, oggi pomeriggio le novità del programma di Canale 5 pare siano quasi tutte riservate al personaggio tv di Gemma Galgani. Il motivo? Stando alle anticipazioni sulla puntata odierna di Uomini e donne: sembra che oggi Gemma torni in studio per una sfilata – gavettone sulle note di “Flashdance” e che chiuda definitivamente con Biagio, in quanto la dama torinese sarebbe davvero cotta a puntino di Maurizio! Date le premesse interessantissime, allora, questo lunedì di metà dicembre “Tutto.tv” segue in “live-blogging” – e con i ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Laweb dicontinua anche oggi, lunedì 14. Dopo le ultime due puntate, dedicate alledel caso sui tronisti e sugli altri protagonisti del Trono Over, oggi pomeriggio le novità del programma di Canale 5 pare siano quasi tutte riservate al personaggio tv di Gemma Galgani. Il motivo? Stando alle anticipazioni sullaodierna di: sembra che oggi Gemma torni in studio per una sfilata – gavettone sulle note di “Flashdance” e che chiuda definitivamente con Biagio, in quanto la dama torinese sarebbe davvero cotta a puntino di Maurizio! Date le premesse interessantissime, allora, questo lunedì di metà“Tutto.tv” segue in “live-blogging” – e con i ...

