Uomini e Donne, Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno fatto l’amore: anticipazioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gemma Galgani non smette mai di stupire. L’iconica protagonista di Uomini e Donne anche in un anno così complicato come il 2o2o è riuscita a sorprendere i fan con diversi colpi di scena, a partire dalla frequentazione, in primavera, con il bel Nicola detto Sirius che benché più giovane di lei di 45 anni aveva deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi per corteggiarla. Ora però il colpo grosso: la dama ha fatto l’amore con Maurizio Guerci, l’uomo che sta frequentando da qualche settimana. La storia di Gemma e Maurizio La rivelazione, come riporta il sito Ilvicolodellenews.it, è stata fatta dai diretti interessati nel corso della registrazione della puntata avvenuta sabato 12 dicembre. ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 14 dicembre 2020)non smette mai di stupire. L’iconica protagonista dianche in un anno così complicato come il 2o2o è riuscita a sorprendere i fan con diversi colpi di scena, a partire dalla frequentazione, in primavera, con il bel Nicola detto Sirius che benché più giovane di lei di 45 anni aveva deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi per corteggiarla. Ora però il colpo grosso: la dama hacon, l’uomo che sta frequentando da qualche settimana. La storia diLa rivelazione, come riporta il sito Ilvicolodellenews.it, è stata fatta dai diretti interessati nel corso della registrazione della puntata avvenuta sabato 12 dicembre. ...

