Uomini e Donne: Gemma Galgani come Jennifer Beals in Flashdance (VIDEO) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Gemma Galgani sorprende il pubblico imitando l'iconica scena di Flashdance. Leggi su comingsoon (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella Puntata diin onda su Canale5,sorprende il pubblico imitando l'iconica scena di

chetempochefa : 'il sessismo è un'altra cosa. Il sessismo e l'odio nei confronti delle donne,pensare che le donne siano inferiori r… - mariaederaM5S : Al personale sanitario impegnato contro il #Covid andranno 40 degli 80 mln restituiti da bilancio @Montecitorio. Lo… - Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - ManuelaBellipan : RT @Antoprevi: @rossbrescia Avesse fatto le stesse domande a #dimaio dopo l'estate in barca non c'era da discutere poi tanto. Ma con gli uo… - astr0jjk : Ho visto Gemma a uomini e donne imitare la ballerina di flashdance ed ho urlato per tutto il trash -