Uomini & Donne: le anticipazioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) La settimana che ci siamo da poco lasciati alle spalle ha riservato diverse emozioni e altrettanti colpi di scena agli spettatori del dating show più famoso e longevo della televisione italiana. Per quanto riguarda le anticipazioni del programma Uomini & Donne, ci sono in serbo tante nuove sorprese per i fan. Gli estimatori di una delle tante creature di successo di Maria De Filippi e della sua Fascino attendono, per esempio, di sapere che regalo farà a Natale Davide Donadei alle corteggiatrici Beatrice Bonocore e Chiara Rabbi. Il giovane tronista, intervistato sulle pagine del magazine del programma, non si è molto sbilanciato in merito al dono che ha intenzione di fare alle due ragazze. Ha parlato in maniera generica di una “sorpresa” per rendere più lieto il loro Natale. Ad attirare l’attenzione dei fan ci ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) La settimana che ci siamo da poco lasciati alle spalle ha riservato diverse emozioni e altrettanti colpi di scena agli spettatori del dating show più famoso e longevo della televisione italiana. Per quanto riguarda ledel programma, ci sono in serbo tante nuove sorprese per i fan. Gli estimatori di una delle tante creature di successo di Maria De Filippi e della sua Fascino attendono, per esempio, di sapere che regalo farà a Natale Davide Donadei alle corteggiatrici Beatrice Bonocore e Chiara Rabbi. Il giovane tronista, intervistato sulle pagine del magazine del programma, non si è molto sbilanciato in merito al dono che ha intenzione di fare alle due ragazze. Ha parlato in maniera generica di una “sorpresa” per rendere più lieto il loro Natale. Ad attirare l’attenzione dei fan ci ha ...

