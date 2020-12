Una vita, “Cayetana” al naturale: l’attrice senza trucco e filtri (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sara Miguel ha prestato il suo volto alla perfida Cayetana della soap opera spagnola Una vita. Nonostante da tempo sia uscita fuori di scena, i telespettatori italiani la seguono sui social. Di recente si è mostrato in versione naturale, acqua e sapone, sul web. Ecco i commenti dei suoi follower. Una vita, “Cayetana” al naturale L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sara Miguel ha prestato il suo volto alla perfida Cayetana della soap opera spagnola Una. Nonostante da tempo sia uscita fuori di scena, i telespettatori italiani la seguono sui social. Di recente si è mostrato in versione, acqua e sapone, sul web. Ecco i commenti dei suoi follower. UnaalL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

NetflixIT : Le fasi della vita di chi guarda le serie: 1) Ho trovato una serie nuova 2) Oh no l’ho già finita 3) Quando esce l… - Pontifex_it : L’attuale pandemia e il cambiamento climatico incidono soprattutto sulla vita dei più poveri. Dobbiamo promuovere u… - OfficialASRoma : ?? #ASR27 x Romanisti da una vita ???? Vi presentiamo Maria Teresa, tifosa romanista di 92 anni, vincitrice del cont… - quokkina : RT @Ambrakey1: 13 anni in un canile.... Almeno un paio di anni di vita decente se li merita, chi ha un posticino x lui? Questa è proprio un… - GioMat86 : RT @Astrocolo: @GioMat86 Per me si conosco da una vita visto che avranno fatto un percorso di giovanili a livello di nazionale simile e avr… -