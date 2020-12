Una Vita, anticipazioni 15 dicembre: Felipe aggredito, Genoveva non demorde (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una Vita, anticipazioni 15 dicembre: in attesa di vedere la puntata di oggi della telenovela spagnola, vi facciamo già sapere cosa accadrà domani. Felipe aggredito a casa di Andrade, ma non ricorda nulla. Genoveva finge di volerlo aiutare Genoveva è soddisfatta per come stanno andando le cose per quanto riguarda Marcia, ma teme che Felipe non riesca a dimenticarla. Decide comunque di continuare il suo “piano di conquista” dell’Alvarez Hermoso, anche perché Ursula la incoraggia. La Salmeròn finge con l’avvocato di volerlo aiutare a ritrovare la rivale in amore. Intanto Felipe si è recato a casa di Cesar Andrade per rintracciare la giovane, ma inspiegabilmente si sveglia in un hotel. Si rende conto di aver subito un’aggressione, ma non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una15: in attesa di vedere la puntata di oggi della telenovela spagnola, vi facciamo già sapere cosa accadrà domani.a casa di Andrade, ma non ricorda nulla.finge di volerlo aiutareè soddisfatta per come stanno andando le cose per quanto riguarda Marcia, ma teme chenon riesca a dimenticarla. Decide comunque di continuare il suo “piano di conquista” dell’Alvarez Hermoso, anche perché Ursula la incoraggia. La Salmeròn finge con l’avvocato di volerlo aiutare a ritrovare la rivale in amore. Intantosi è recato a casa di Cesar Andrade per rintracciare la giovane, ma inspiegabilmente si sveglia in un hotel. Si rende conto di aver subito un’aggressione, ma non ...

