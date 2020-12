Una vita, anticipazioni 15 dicembre: Antonito e Ramon si detestano (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Una vita, le indagini sulla scomparsa di Marcia continueranno a tenerci con il fiato sospeso. Nel corso della nuova puntata, Felipe e Mauro sembreranno essere sulla pista giusta e attenderanno notizie da Cesar Andrade. Nel frattempo, Carmen e Lolita riusciranno a trovare un accordo per vivere pacificamente, ma ora saranno i loro mariti a non sopportarsi e a continuare a litigare. Donna Susana non perderà occasione per diffondere nuovi pettegolezzi sulla famiglia Palacios. Una vita, trama 15 dicembre: Carmen e Lolita fanno pace Nelle scorse puntate di Una vita, abbiamo visto Felipe e Mauro cercare di guadagnare la fiducia di Cesar Andrade. Il losco individuo avrà negato di essere un trafficante di donne e sarà sospettoso nel riguardo dei due uomini. Nonostante ciò, nel corso della puntata del 15 ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Una, le indagini sulla scomparsa di Marcia continueranno a tenerci con il fiato sospeso. Nel corso della nuova puntata, Felipe e Mauro sembreranno essere sulla pista giusta e attenderanno notizie da Cesar Andrade. Nel frattempo, Carmen e Lolita riusciranno a trovare un accordo per vivere pacificamente, ma ora saranno i loro mariti a non sopportarsi e a continuare a litigare. Donna Susana non perderà occasione per diffondere nuovi pettegolezzi sulla famiglia Palacios. Una, trama 15: Carmen e Lolita fanno pace Nelle scorse puntate di Una, abbiamo visto Felipe e Mauro cercare di guadagnare la fiducia di Cesar Andrade. Il losco individuo avrà negato di essere un trafficante di donne e sarà sospettoso nel riguardo dei due uomini. Nonostante ciò, nel corso della puntata del 15 ...

