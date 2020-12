Una Vita Anticipazioni 15 dicembre 2020: Tregua tra Lolita e Carmen, ma ormai è Guerra tra i mariti! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 15 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Carmen e Lolita decidono di siglare un armistizio, ma Ramon e Antonito non hanno intenzione di deporre le armi. Leggi su comingsoon (Di lunedì 14 dicembre 2020) Scopriamo ledi Una, per la puntata del 15. Nelle Trame della soap in onda su Canale5,decidono di siglare un armistizio, ma Ramon e Antonito non hanno intenzione di deporre le armi.

Pontifex_it : L’attuale pandemia e il cambiamento climatico incidono soprattutto sulla vita dei più poveri. Dobbiamo promuovere u… - NetflixIT : Le fasi della vita di chi guarda le serie: 1) Ho trovato una serie nuova 2) Oh no l’ho già finita 3) Quando esce l… - virginiomerola : #Bologna prima città per qualità della vita nella classifica @sole24ore. Avviene nell'anno della pandemia: la nostr… - lwtx_xmgc : RT @tomlinsonheart_: “meet è hackerato, andate a fanculo” “il vostro amico hacker ha pensato di anticipare le vacanze ;) fate i buoni” “che… - itscantas : RT @blinkhbdl: ma le persone che riescono a studiare avere una vita sociale e divertirsi a quale demone azteco hanno venduto l’anima -