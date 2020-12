"Una maggioranza per evitare il voto c'è". Da sinistra bomba su questo Parlamento: "Governo di centrodestra se cade Conte" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Se il Governo cade, non sarebbe automatico il ritorno alle urne. La pensa così Chiara Geloni, secondo la quale c'è già una maggioranza alternativa a quella attuale che eviterebbe il voto. "Se Matteo Renzi vuole, può appoggiare un Governo Salvini con la Meloni e Berlusconi e con qualche ex grillino che oggi sta nel gruppo misto. C'è la possibilità di fare un Governo di centrodestra che non porti il Paese al voto", ha detto la giornalista a Omnibus su La7. Secondo la Geloni è necessario che le forze politiche parlino chiaramente le une con le altre: "Spero che la verifica aperta del premier serva a questo. Basta andare nelle trasmissioni a dire di non volere aprire la crisi, per poi aprirla di fatto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Se il, non sarebbe automatico il ritorno alle urne. La pensa così Chiara Geloni, secondo la quale c'è già unaalternativa a quella attuale che eviterebbe il. "Se Matteo Renzi vuole, può appoggiare unSalvini con la Meloni e Berlusconi e con qualche ex grillino che oggi sta nel gruppo misto. C'è la possibilità di fare undiche non porti il Paese al", ha detto la giornalista a Omnibus su La7. Secondo la Geloni è necessario che le forze politiche parlino chiaramente le une con le altre: "Spero che la verifica aperta del premier serva a. Basta andare nelle trasmissioni a dire di non volere aprire la crisi, per poi aprirla di fatto in ...

