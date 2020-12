Una lettera aperta chiede alla politica risposte sui temi della sperimentazione animale

Leggi su wired

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Federazioni, fondazioni e società scientifiche, atenei e Irccs: il panorama dei firmatari di unainviate alle massime cariche dello Stato per “reper la ricerca” è vario e annovera, tra gli altri Fondazione Airc, Farmindustria, Assobiotec, Associazione Luca Coscioni, Scuola normale superiore di Pisa. A promuoverla, Research4Life, il progetto nato nel 2015 che raccoglie e dà voce ai rappresentatiricerca biomedica italiana. A stimolare la missiva, come spiegato nei giorni scorsi dstessa Research4Life, la mancata ammissione di due emendamenti al disegnolegge di Bilancio per il 2021. L’obiettivo degli emendamenti era correggere le “storture presenti nel D.Lgs n. 26 del 2014”: il riferimento va al decreto ...