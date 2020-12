Un SMS per la carta prepagata Evolution bloccata nasconde una nuova truffa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Italiani al cospetto di un nuovo pericolo, quello rappresentato da un SMS in cui si fa riferimento ad una carte prepagata Evolution bloccata. Nella comunicazione non si nomina uno specifico istituto bancario, anche se il collegamento interno presente nel messaggio sembra far riferimento ai servizi BancoPosta. Sembra appunto, visto che si tratta dell’ennesimo tentativo di frode che prende piede in questa ultima parte dell’anno 2020. Il messaggio in circolazione ha l’esatto aspetto di quanto visualizzato nella foto di apertura articolo. L’allarmismo della nota è evidente: l’utente è invitato a correre immediatamente ai ripari per sbloccare la carte in suo possesso. L’operazione richiesta è quella naturalmente di visitare un collegamento internet fraudolento. Presso l’indirizzo di atterraggio, non solo non si sbloccherà alcunché. Anzi, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Italiani al cospetto di un nuovo pericolo, quello rappresentato da un SMS in cui si fa riferimento ad una carte. Nella comunicazione non si nomina uno specifico istituto bancario, anche se il collegamento interno presente nel messaggio sembra far riferimento ai servizi BancoPosta. Sembra appunto, visto che si tratta dell’ennesimo tentativo di frode che prende piede in questa ultima parte dell’anno 2020. Il messaggio in circolazione ha l’esatto aspetto di quanto visualizzato nella foto di apertura articolo. L’allarmismo della nota è evidente: l’utente è invitato a correre immediatamente ai ripari per sbloccare la carte in suo possesso. L’operazione richiesta è quella naturalmente di visitare un collegamento internet fraudolento. Presso l’indirizzo di atterraggio, non solo non si sbloccherà alcunché. Anzi, ...

crocerossa : ??Durante l'emergenza #Covid19 grazie al vostro supporto non ci siamo mai fermati. Anche quando siamo a pezzi andiam… - pizia21 : @cesco_78 Ti assicuro che di gente ferma, per vari motivi a alla fine degli anni 90, come conoscenze tecnologiche c… - wordweb81 : Un SMS per la carta prepagata Evolution bloccata nasconde una nuova truffa - 1GROSSI : RT @marco_gervasoni: Con i governatori dei Lander, #Merkel aveva fatto una riunione per discutere del #lockdown. Invece per convincere il s… - MassimoLelli1 : RT @marco_gervasoni: Con i governatori dei Lander, #Merkel aveva fatto una riunione per discutere del #lockdown. Invece per convincere il s… -