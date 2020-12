Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 14 dicembre: Patrizio in cerca di perdono (Di lunedì 14 dicembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 14 dicembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Quando sembrava che tra Patrizio e Rossella splendesse di nuovo il sereno, viene fuori la scappatella di Giordano con Ilaria. Rossella, ovviamente, si arrabbierà… Niko, spinto da Giulia e Renato, e fortemente incoraggiato dalla dottoressa Bruni, fa il test tossicologico per provare che non ha preso droghe Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 dicembre 2020)“Unal”, puntata del 142020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Quando sembrava che trae Rossella splendesse di nuovo il sereno, viene fuori la scappatella di Giordano con Ilaria. Rossella, ovviamente, si arrabbierà… Niko, spinto da Giulia e Renato, e fortemente incoraggiato dalla dottoressa Bruni, fa il test tossicologico per provare che non ha preso droghe Articolo completo: dal blog SoloDonna

gazzettamantova : L'indagine annuale del Sole 24 Ore attesta la nostra provincia al 47° posto, uno in più rispetto al 2019. In cresci… - letteraemme_ : Qualità della vita, la provincia di Messina al 91° posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore - AnsaTrentinoAA : Qualità vita: Sole 24 Ore, Bolzano e Trento sul podio. Secondo e terzo posto per i due capoluoghi di provincia |… - AnsaBasilicata : Qualità vita: Sole 24 Ore, Potenza e Matera resistono bene. Il capoluogo 71/o in classifica, città dei Sassi al 74/… - valeria15448046 : RT @riveacorymbosa: Dobbiamo lasciare spazio a coloro viene dopo di noi. È una ruota, si sale e si arriva fino alla fine, poi qualcuno pren… -