Un posto al sole, anticipazioni 16 dicembre: la lunga riflessione di Niko (Di lunedì 14 dicembre 2020) Niko Poggi sta attraversando una crisi personale senza precedenti e che gli sta facendo perdere di vista le cose importanti della sua vita. Tuttavia, le cose presto potrebbero cambiare. Le anticipazioni Un posto al sole inerenti la puntata in onda mercoledì 16 dicembre, rivelano che il giovane riceverà la visita inaspettata di Susanna e ciò lo spingerà a riflettere a lungo sulla fine della loro relazione. Nel frattempo, Roberto continuerà ad agire nell’ombra e si avvarrà dell’aiuto di una vecchia amica. Intanto, Fabrizio farà una proposta a Marina, ma lei non sembrerà essere d’accordo con lei. Infine, la punizione pensata da Rossella, le si ritorcerà contro. Un posto al sole, trama 16 dicembre: Roberto continua ad agire nell’ombra Roberto Ferri ha ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020)Poggi sta attraversando una crisi personale senza precedenti e che gli sta facendo perdere di vista le cose importanti della sua vita. Tuttavia, le cose presto potrebbero cambiare. LeUnalinerenti la puntata in onda mercoledì 16, rivelano che il giovane riceverà la visita inaspettata di Susanna e ciò lo spingerà a riflettere a lungo sulla fine della loro relazione. Nel frattempo, Roberto continuerà ad agire nell’ombra e si avvarrà dell’aiuto di una vecchia amica. Intanto, Fabrizio farà una proposta a Marina, ma lei non sembrerà essere d’accordo con lei. Infine, la punizione pensata da Rossella, le si ritorcerà contro. Unal, trama 16: Roberto continua ad agire nell’ombra Roberto Ferri ha ...

tuttopuntotv : Un posto al sole, anticipazioni 16 dicembre: la lunga riflessione di Niko #unpostoalsole #anticipazioni - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - regioneFVGit : RT @Ansa_Fvg: Trieste quinta per qualità vita, tre province Fvg in top 10. Sole 24 Ore, Udine è 6/a, Pordenone 10/a. Gorizia al 26/o posto… - battisti_c : Ancora #Bolzano 1° posto ex-aequo c/ #Bologna Qualità della vita 2020: la classifica delle province italiane dove s… - Ansa_Fvg : Trieste quinta per qualità vita, tre province Fvg in top 10. Sole 24 Ore, Udine è 6/a, Pordenone 10/a. Gorizia al 2… -