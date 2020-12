Un anno di Coronavirus nelle carceri: perché la seconda ondata ha portato più contagi della prima (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell’occhio del ciclone della pandemia le Rsa ma anche le carceri. Sono questi i luoghi dove residenti e detenuti hanno subito più di tutti le conseguenze dell’isolamento imposto dal Coronavirus. Da una parte la strage nelle strutture per anziani, che ha attraversato la prima e la seconda ondata e che ha scritto una delle pagine più buie della nostra storia. Dall’altra la situazione già di per sé critica dei centri di detenzione, aggravatasi ulteriormente durante la pandemia. Vite, quelle dei carcerati, che sono passate in sordina durante nove lunghi mesi di emergenza. Erano i primi giorni di marzo quando nelle strutture penitenziare di tutta Italia scoppiarono una serie di rivolte che portarono alla morte di 13 ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell’occhio del ciclonepandemia le Rsa ma anche le. Sono questi i luoghi dove residenti e detenuti hsubito più di tutti le conseguenze dell’isolamento imposto dal. Da una parte la stragestrutture per anziani, che ha attraversato lae lae che ha scritto una delle pagine più buienostra storia. Dall’altra la situazione già di per sé critica dei centri di detenzione, aggravatasi ulteriormente durante la pandemia. Vite, quelle dei carcerati, che sono passate in sordina durante nove lunghi mesi di emergenza. Erano i primi giorni di marzo quandostrutture penitenziare di tutta Italia scoppiarono una serie di rivolte che portarono alla morte di 13 ...

