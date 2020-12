Ultime Notizie Roma del 14-12-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio a Giuliano Livigno inizia oggi la verifica di governo da parte del premier Giuseppe Conte la prima delegazione ad incontrare il capo dell’esecutivo e tanta quella del MoVimento 5 Stelle in questo momento con te sta incontrando la delegazione del PD guidata dal segretario Zingaretti e Franceschini domani alle 13 sarà il turno di Italia viva alle 19 toccherà la delegazione di liberi e uguali si afferma una Costituzione materiale mai sperimentata a quella che prevede le consultazioni commenta la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini è il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine della conferenza stampa del centrodestra sulla manovra sottolinea che il suo partito non tratta con il governo Confido che nel centro-destra si continua a lavorare ...