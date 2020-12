Ultime Notizie Roma del 14-12-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 14 dicembre in studio Giuliano Ferrigno comincia oggi la verifica di governo da parte del premier Giuseppe Conte la prima delegazione di incontrare il capo dell’esecutivo quella del MoVimento 5 Stelle alle 19 toccherà a quella del PD guidata dal segretario Nicola Zingaretti è Dario Franceschini Italia viva spiegano che al momento non sarebbe pervenuta alcuna convocazione da parte di Palazzo Chigi il premier Conte al Rome investment forum Chi è che il governo al lavoro per definire compiutamente la struttura per il monitoraggio e attuazione del recovery Plan sa che potrà avvalersi anche di un quadro normativa ad hoc questa struttura in nessun caso sarà sovraordinata sovrapposta i doverosi passaggi istituzionali sono progetti complessi incalza il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri Invia un unico ...