UE, Corte Conti: armonizzare disciplina su assistenza sanitaria transfrontaliera (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “A partire dagli anni Novanta, le disposizioni normative, che hanno modificato il SSN nella governance ma, soprattutto, il sistema di finanziamento assieme ai provvedimenti in materia di federalismo fiscale e alle misure intraprese per la razionalizzazione della spesa pubblica e per la riduzione dei disavanzi regionali in sanità, hanno prodotto un forte ridimensionamento dell’investimento statale” in tema di mobilità sanitaria delle persone in ingresso e uscita dal nostro Paese, tanto che la Corte ha più volte segnalato la criticità economica crescente nella gestione del capitolo di bilancio appositamente dedicato per la presenza di “un significativo sbilanciamento finanziario dell’Italia con posizioni di debito che eccedono quelle di credito”. La spesa sanitaria pubblica è, inoltre, “ulteriormente aggravata anche dai ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “A partire dagli anni Novanta, le disposizioni normative, che hanno modificato il SSN nella governance ma, soprattutto, il sistema di finanziamento assieme ai provvedimenti in materia di federalismo fiscale e alle misure intraprese per la razionalizzazione della spesa pubblica e per la riduzione dei disavanzi regionali in sanità, hanno prodotto un forte ridimensionamento dell’investimento statale” in tema di mobilitàdelle persone in ingresso e uscita dal nostro Paese, tanto che laha più volte segnalato la criticità economica crescente nella gestione del capitolo di bilancio appositamente dedicato per la presenza di “un significativo sbilanciamento finanziario dell’Italia con posizioni di debito che eccedono quelle di credito”. La spesapubblica è, inoltre, “ulteriormente aggravata anche dai ...

