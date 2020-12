Ubisoft' s Happy Holidays | ogni giorno un premio gratis

(Di martedì 15 dicembre 2020)ha deciso di celebrare le feste e la fine del 2020 con un'iniziativa di giveaway gratuito per tutti gli iscritti al loro sito ufficiale. Basta recarsi alla pagina ufficiale dell'operazione (o utilizzare l'app desktop o mobile diConnect), loggarsi col proprio account(o crearne uno ex novo se ancora non lo si possiede) e registrarsi all'iniziativa. A quel punto il gioco è fatto: tornateper nuove ricompense, che verranno aggiunte all'inventario del vostro account entro sette giorni. Leggi altro...

Ubisoft lancia l'iniziativa Happy Holidays, in regalo solo per oggi due nuovi oggetti esclusivi in Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft con la sua nuova iniziativa natalizia "Happy Holidays" regalerà ad ...