Tv: Striscia la Notizia replica a Bolle, 'dice balle' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Dopo la lunga nota di Roberto Bolle per raccontare la sua versione dell'incidente che ha visto coinvolto Valerio Staffelli, arriva la replica di 'Striscia la Notizia', che in una nota dal titolo 'Bolle dice balle!' risponde all'étoile. "Leggiamo con sorpresa l'ultima dichiarazione di Roberto Bolle. Nella sua replica l'étoile afferma di non essersi accorto che il taxi su cui si trovava avesse colpito Valerio Staffelli. Un'affermazione - si legge nella nota del tg satirico - smentita dai fatti, come racconta Staffelli stesso: 'Il taxi con una manovra forzata mi è passato sul collo del piede sino allo stinco, mentre venivo strattonato dal portiere di casa Bolle. Il ballerino ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Dopo la lunga nota di Robertoper raccontare la sua versione dell'incidente che ha visto coinvolto Valerio Staffelli, arriva ladi 'la', che in una nota dal titolo '!' risponde all'étoile. "Leggiamo con sorpresa l'ultima dichiarazione di Roberto. Nella sual'étoile afferma di non essersi accorto che il taxi su cui si trovava avesse colpito Valerio Staffelli. Un'affermazione - si legge nella nota del tg satirico - smentita dai fatti, come racconta Staffelli stesso: 'Il taxi con una manovra forzata mi è passato sul collo del piede sino allo stinco, mentre venivo strattonato dal portiere di casa. Ilrino ...

Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - LaStampa : Falsi servizi per “Striscia la Notizia”, l'ex inviato Mingo e la moglie condannati per truffa e diffamazione - repubblica : 'Falsi servizi per Striscia la notizia': condannati l'ex inviato Mingo e la moglie - loujsvoyage : @saluis97 SEI SU STRISCIA LA NOTIZIA - martilongo : @reportrai3 Siete l'equivalente di Striscia la Notizia per diplomati! -