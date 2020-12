Tutta Italia in zona rossa, il piano del Governo. Tutti i dettagli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una nuova stretta per Tutta l’Italia. Una zona rossa (o arancione) per limitare gli spostamenti ed evitare che si ripetano le scene viste nel weekend, con assembramenti soprattutto nelle vie dello shopping. Il Governo sta pensando di varare nuove misure in vista delle festività natalizie per evitare un nuovo boom di contagi da Covid-19, con l’arrivo della terza ondata a gennaio. Oggi si terrà una riunione con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il Comitato tecnico-scientifico, per valutare il quadro sanitario e decidere le misure contro gli assembramenti per il Natale. Nella riunione di ieri sera tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capidelegazione, alla fine è passata la linea del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Che chiede più rigore dopo le immagini delle ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una nuova stretta perl’. Una(o arancione) per limitare gli spostamenti ed evitare che si ripetano le scene viste nel weekend, con assembramenti soprattutto nelle vie dello shopping. Ilsta pensando di varare nuove misure in vista delle festività natalizie per evitare un nuovo boom di contagi da Covid-19, con l’arrivo della terza ondata a gennaio. Oggi si terrà una riunione con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il Comitato tecnico-scientifico, per valutare il quadro sanitario e decidere le misure contro gli assembramenti per il Natale. Nella riunione di ieri sera tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capidelegazione, alla fine è passata la linea del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Che chiede più rigore dopo le immagini delle ...

