Trump non si dà per vinto | grandi elettori sotto assedio

I membri del collegio dei 538 grandi elettori si sono riuniti ieri in tutti e 50 gli Stati per dichiarare ufficialmente Joe Biden il vincitore delle elezioni presidenziali del 2020. Il primo a riunirsi è stato il Vermont, dove i tre rappresentanti hanno votato per Biden e Kamala Harris, seguito da Indiana, New Hampshire e Tennessee. Molti Stati hanno deciso di trasmettere la procedura in diretta streaming, come gli Stati in bilico decisivi per la vittoria dei democratici, Pennsylvania, Georgia, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

