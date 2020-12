Tribunale Penale, dipendenti: fuori distanziati, dentro assembrati (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – “fuori distanziati, dentro assembrati”. Riuniti sotto questo striscione alcune decine di persone, dipendenti delle cancellerie del Tribunale Penale di Roma, si sono ritrovate questa mattina in via Golametto, nel piazzale antistante l’ingresso alla citta’ giudiziaria, per denunciare “la non adeguatezza delle misure per ridurre gli assembramenti a rischio di contagio, la mancata riduzione delle udienze per consentire la massima diffusione dello smart working”. I lavoratori protestano “contro i provvedimenti organizzativi riguardanti le cancellerie – si legge in un volantino – presi senza informazione alcuna e condivisione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori. Contro gli orari delle udienze che terminano nel pomeriggio, molte ore dopo l’orario del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – “”. Riuniti sotto questo striscione alcune decine di persone,delle cancellerie deldi Roma, si sono ritrovate questa mattina in via Golametto, nel piazzale antistante l’ingresso alla citta’ giudiziaria, per denunciare “la non adeguatezza delle misure per ridurre gli assembramenti a rischio di contagio, la mancata riduzione delle udienze per consentire la massima diffusione dello smart working”. I lavoratori protestano “contro i provvedimenti organizzativi riguardanti le cancellerie – si legge in un volantino – presi senza informazione alcuna e condivisione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori. Contro gli orari delle udienze che terminano nel pomeriggio, molte ore dopo l’orario del ...

