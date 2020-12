Trama Una Vita di venerdì 18 dicembre 2020: Marcia rapita da una donna? (Di lunedì 14 dicembre 2020) La nuova puntata di Una Vita lascia intendere che la Trama diviene sempre più intricata. Infatti, il rapimento di Marcia potrebbe essere stato determinato da una donna, sarà davvero così? La Trama di venerdì 18 dicembre 2020 potrebbe avere dei risvolti interessanti in questo senso. Intanto, Emilio e Jose’ parlano del loro piano, sebbene Ledesma risulti essere un tipo molto difficile. Felicia, invece, appare preoccupata per il figlio. Vi ricordiamo che la messa in onda di Una Vita ha subito una piccola variazione, infatti ora la soap opera va in onda su Canale 5 anche la domenica alle ore 14.15. Una Vita anticipazioni, Ursula ha rapito Marcia? La rassicurazione a Genoveva La puntata di Una ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 dicembre 2020) La nuova puntata di Unalascia intendere che ladiviene sempre più intricata. Infatti, il rapimento dipotrebbe essere stato determinato da una, sarà davvero così? Ladi18potrebbe avere dei risvolti interessanti in questo senso. Intanto, Emilio e Jose’ parlano del loro piano, sebbene Ledesma risulti essere un tipo molto difficile. Felicia, invece, appare preoccupata per il figlio. Vi ricordiamo che la messa in onda di Unaha subito una piccola variazione, infatti ora la soap opera va in onda su Canale 5 anche la domenica alle ore 14.15. Unaanticipazioni, Ursula ha rapito? La rassicurazione a Genoveva La puntata di Una ...

AgataCastaldo : @Paolo424551222 @Paolo424551222 buon giorno! bella domanda!considerando lo stato psicologico di questa settimana di… - degobbidaniela : @patty75443750 @mony0770 @sary724209761 E per tagliare la testa al toro i Turchi non la guardavano, questa è la ver… - patty75443750 : Attendo altro promo.. Dek Certo ho visto già hanno dato sentenza, le professoresse so tuttoio ma poi c'è chi seguon… - menegopiovan : Se hai da parlare, immagina di essere in una serie TV e di dirmi qualcosa di fondamentale per la trama - Mista_teinculo : @itachjsmoon_ Your name è una bellissima cartolina del Giappone a livello visivo, ma non c'è altro. La trama è soli… -