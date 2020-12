Tram Palermo, De Micheli “Progetto per migliorare la qualità della vita” (Di lunedì 14 dicembre 2020) È di oltre 480 milioni lo stanziamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il completamento della rete tranviaria di Palermo. “Un progetto che cambierà in meglio la qualità della vita della città”, spiega la ministra Paola De Micheli. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) È di oltre 480 milioni lo stanziamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il completamentorete tranviaria di. “Un progetto che cambierà in meglio lavitacittà”, spiega la ministra Paola De. sat/mrv/red su Il CorriereCittà.

