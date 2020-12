Tragedia nel bellunese: coppia muore asfissiata in casa dal monossido di carbonio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ad Arsiè, in provincia di Belluno, una coppia di cinquantenni ha perso la vita in casa asfissiata, a causa della fuoriuscita di monossido di carbonio dalla stufa. Adriano Faoro e Sabrina De Pellegrin avevano scelto di passare il sabato sera nella casa di proprietà dell’uomo, ancora in ristrutturazione. Gli amici hanno dato l’allarme ieri, domenica 13 dicembre, non avendo notizie della coppia. >> John Le Carrè è morto: addio al maestro dei romanzi di spionaggio Tragedia nel bellunese Una Tragedia ha sconvolto il comune di Arsiè, di appena 2000 abitanti, nel bellunese. Non c’è stato nulla da fare per Adriano Faoro, 52 anni, e Sabrina De Pellegrin, 54 anni, coppia di fidanzati ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ad Arsiè, in provincia di Belluno, unadi cinquantenni ha perso la vita in, a causa della fuoriuscita dididalla stufa. Adriano Faoro e Sabrina De Pellegrin avevano scelto di passare il sabato sera nelladi proprietà dell’uomo, ancora in ristrutturazione. Gli amici hanno dato l’allarme ieri, domenica 13 dicembre, non avendo notizie della. >> John Le Carrè è morto: addio al maestro dei romanzi di spionaggionelUnaha sconvolto il comune di Arsiè, di appena 2000 abitanti, nel. Non c’è stato nulla da fare per Adriano Faoro, 52 anni, e Sabrina De Pellegrin, 54 anni,di fidanzati ...

Omicidio-suicidio: il marito ha fatto sparire i cellulari prima di accanirsi sulla povera Simona PESARO Le ultime ore, gli ultimi minuti. Messaggi o chiamate che potrebbero dire molto sulla tragedia di Novilara dove il marito prima ha ammazzato la moglie e poi si è suicidato. Coppia trovata senza vita, lui e lei stroncati dal monossido di carbonio Per Adriano Faoro, 52 anni, e Sabrina De Pellegrin, 54 anni, non c'era più nulla da fare: uccisi dal gas fuoriuscito dalla stufa. Li hanno trovato i familiari che hanno visto l'auto di lui ferma davan