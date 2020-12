Tragedia a Velletri: trovati morti madre e figlio di 6 anni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono morti nel sonno la mamma e il figlio di 6 anni, ospiti di una struttura della Caritas vicino Roma, ora indaga la polizia Terribile scoperta, questa mattina, in una struttura della Caritas nei pressi di Roma. Una mamma di 36 anni e suo figlio di 6 sono stati trovati morti. Secondo gli investigatori, Elena L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sononel sonno la mamma e ildi 6, ospiti di una struttura della Caritas vicino Roma, ora indaga la polizia Terribile scoperta, questa mattina, in una struttura della Caritas nei pressi di Roma. Una mamma di 36e suodi 6 sono stati. Secondo gli investigatori, Elena L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

