Traffico Roma del 14-12-2020 ore 19 | 30

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Luceverderitrovati dalla redazione trafficate ancora tutte le principali vie consolari in uscita dalla città aNord sulla Salaria per lavori sulle condutture d’acqua la TV a Gaiole in Chianti Ci sono code questa volta verso il centro Quindi verso la tangenziale a partire dall’aeroporto dell’Urbe Siena via dei Prati Fiscali per lavori anche sulla Nomentana tra via del Casale di San Basilio la rotatoria per la via Palombarese in direzione fuoritrafficata anche via Rinaldo D’Aquino è la stessa direzione sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code da Corso Francia alla Salaria poi a via dei Monti Tiburtini alla bivio per laL’Aquila per finire anche all’altezza di viale Castrense sulla percorso Urbano dellaL’Aquila code da via Filippo Fiorentini fino al raccordo ...