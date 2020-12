Traffico Roma del 14-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto alcuni incidenti in queste ore Provocano dei rallentamenti in città uno in via Portuense all’altezza di Clivio Portuense anche in via Nomentana a partire da Piazza Sempione Verso il raccordo anulare per incidente avvenuto all’altezza di via cortuso al bivio per la sede dell’ INPS Montesacro incidente sulla Collatina all’incrocio con via dell’Acqua Vergine con rallentamenti Cambiamo argomento lunghe code sulla Salaria verso il centro da via di Castel Giubileo per un restringimento della sede viaria nei pressi della motorizzazione civile coda in tangenziale verso Salaria e San Giovanni per lavori all’altezza di Tor di Quinto per tutte le notizie suviabilità e trasporto pubblico ed anche per tutte le informazioni utili emergenza coronavirus potete consultare il sito ...