Tra giugno e ottobre cali di fatturato per oltre 2/3 delle imprese (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tra giugno e ottobre 2020 oltre due terzi delle imprese italiane hanno subito dei cali di fatturato. Lo rileva l’Istat, nel rapporto “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19”.Il 32,4% (con il 21,1% di occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 37,5% ha richiesto il sostegno pubblico per liquidità e credito, ottenendolo nell’80% dei casi.La diffusione della vendita di beni o servizi mediante il proprio sito web è quasi raddoppiata, coinvolgendo il 17,4% delle imprese.Nonostante la crisi, il 25,8% delle imprese (che occupano il 36,1% degli addetti) è orientata ad adottare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tra2020due terziitaliane hanno subito deidi. Lo rileva l’Istat, nel rapporto “Situazione e prospettivenell’emergenza sanitaria Covid-19”.Il 32,4% (con il 21,1% di occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 37,5% ha richiesto il sostegno pubblico per liquidità e credito, ottenendolo nell’80% dei casi.La diffusione della vendita di beni o servizi mediante il proprio sito web è quasi raddoppiata, coinvolgendo il 17,4%.Nonostante la crisi, il 25,8%(che occupano il 36,1% degli addetti) è orientata ad adottare ...

Notiziedi_it : Tra giugno e ottobre cali di fatturato per oltre 2/3 delle imprese - momentosera : #Istat: tra giugno e ottobre, riduzioni di fatturato per oltre due terzi delle imprese. Il 32,4% (col 21,1% di occu… - CorriereCitta : Tra giugno e ottobre cali di fatturato per oltre 2/3 delle imprese -