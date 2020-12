Toto Cutugno racconta il suo lutto e la dedica fatta | lacrime a fiumi

Leggi su kronic

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La straordinaria storia diCotugno, il successo del suo brano più famoso e la storia di un terribileCotugno (Instagram)La canzone italiana ha diversi esponenti di fama internazionale. Personaggi che hanno portato la bellezza della musica nostrana in giro per il mondo, anche grazie a componimenti che sono diventati estremamente iconici. Nel mondo in molte persone conoscono la musica italiana. Moltitudini di persone che nel corso del tempo si sono fatte catturare dalla bellezza di una lingua definita da molti tra le più difficili da apprende di tutto il pianeta. Uno degli esponenti è sicuramenteCotugno, cantautore che nel corso della sua carriera ha regalato delle vere e proprie poesie da cantare. Personaggio noto in tutto il mondo, Cotugno ha saputo incarnare a pieno il senso di ...