Torre Maura. 46enne arrestato dalla Polizia per tentato omicidio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Torre Maura. 46enne arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio: spara al titolare di un minimarket che gli aveva rifiutato una birra gratis. 46 anni, ex guardia particolare giurata, ha tentato una rapina ad un supermarket poi, vistosi respinto dal titolare, ha dato fuoco ad una macchina. Tornato con un revolver. Ha sparato un colpo che, fortunatamente non ha colpito nessuno. Solo l’intervento di un poliziotto in pensione, insieme ad una pattuglia della Polizia di Stato del V° Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, ha evitato conseguenze più gravi. E’ accaduto ieri sera verso le 19.30, in via del Fosso di Santa Maura: un ragazzo originario del Bangladesh, titolare di un ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 dicembre 2020)di Stato per: spara al titolare di un minimarket che gli aveva rifiutato una birra gratis. 46 anni, ex guardia particolare giurata, hauna rapina ad un supermarket poi, vistosi respinto dal titolare, ha dato fuoco ad una macchina. Tornato con un revolver. Ha sparato un colpo che, fortunatamente non ha colpito nessuno. Solo l’intervento di un poliziotto in pensione, insieme ad una pattuglia delladi Stato del V° Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, ha evitato conseguenze più gravi. E’ accaduto ieri sera verso le 19.30, in via del Fosso di Santa: un ragazzo originario del Bangladesh, titolare di un ...

