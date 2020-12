Tornano le Eroiche del ciclismo | a punto il nuovo calendario in attesa del post Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - La macchina organizzativa dell'Eroica è già oltre ilche ha stravolto ogni competizione sportiva dalle Olimpiadi in giù, e annuncia all'Adnkronos i primi appuntamenti sui quali costruire unche si annuncia ricco di eventi. Nel 2021 sono in programma: Eroica Montalcino il 30 maggio, Nova Eroica sabato 17 luglio, Nova Eroica Family domenica 18 luglio e L'Eroica vera e propria, domenica 3 ottobre. Delle caratteristiche di questi tre eventi Eroica l'Adnkronos ne parla con Franco Rossi, da pochi giorni presidente di Eroica Italia dopo la scomparsa improvvisa di Andrea Meneghelli. E arriva subito il primo dato: ci sono già 600 iscritti alla prima delle gare per bici storiche, quella di Montalcino. "Direi che la risa del pubblico è entusiasta -dice Rossi-. Da pochi giorni sono aperte le ...