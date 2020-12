Torino | Vagnati | «Momento negativo | chiediamo un cambio di atteggiamento»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Davide, direttore sportivo del, ha parlato deldei granata. Ecco le dichiarazioni sulla situazione difficile Davide, direttore sportivo del, ha parlato deldei granata dal palco del Golden Boy. «Ci sono tante situazione per poter analizzare il, assolutamente. In queste situazioni mi piace essere molto pratico e analizzare i motivi: i numeri sono molto deficitari, dobbiamo avere la coscienza di tirarci fuori da questa empasse. Dobbiamo crederci, giocare ogni pallone diversamente da come fatto contro l’Udinese. L’va al di là del risultato.undi». Leggi su ...