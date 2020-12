Torino, i maestri di sci in piazza contro il blocco a Natale: "Tremila famiglie sul lastrico" (Di lunedì 14 dicembre 2020) "I ristori? Mai visti, oppure elemosine". Il governatore Cirio scende tra i manifestanti: "Dalla Regione primo aiuto di duemila euro a testa" Leggi su repubblica (Di lunedì 14 dicembre 2020) "I ristori? Mai visti, oppure elemosine". Il governatore Cirio scende tra i manifestanti: "Dalla Regione primo aiuto di duemila euro a testa"

cronaca_news : Torino, i maestri di sci in piazza contro il blocco a Natale: 'Tremila famiglie sul lastrico'… - LaStampa : In piazza a Torino i maestri di sci: “Tremila famiglie sul lastrico” - rep_torino : Torino, i maestri di sci in piazza contro il blocco a Natale: 'Tremila famiglie sul lastrico' [di Mariachiara Giaco… - sieynard : RT @rep_torino: Torino, i maestri di sci in piazza contro il blocco a Natale: 'Tremila famiglie sul lastrico' [di Mariachiara Giacosa] [agg… - aresbi3 : RT @Valsusaoggi: A TORINO LA MANIFESTAZIONE DEI MAESTRI DI SCI -