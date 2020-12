Torino, Giampaolo incassa la fiducia e cambia la formazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Torino ha bisogno di una reazione immediata dopo la sconfitta interna con l’Udinese e Marco Giampaolo medita dei cambi di formazione Il Torino ha bisogno di una reazione immediata dopo la sconfitta interna con l’Udinese che ha spinto il presidente granata Urbano Cairo a ordinare il ritiro per la squadra. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, non è da escludere che Marco Giampaolo in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma possa effettuare dei cambi di formazione con esclusioni eccellenti. Giampaolo che al momento non è discussione ma lo scenario potrebbe cambiare se non dovesse arrivare una reazione nei prossimi impegni contro Roma e Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilha bisogno di una reazione immediata dopo la sconfitta interna con l’Udinese e Marcomedita dei cambi diIlha bisogno di una reazione immediata dopo la sconfitta interna con l’Udinese che ha spinto il presidente granata Urbano Cairo a ordinare il ritiro per la squadra. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, non è da escludere che Marcoin vista della prossima sfida di campionato contro la Roma possa effettuare dei cambi dicon esclusioni eccellenti.che al momento non è discussione ma lo scenario potrebbere se non dovesse arrivare una reazione nei prossimi impegni contro Roma e Bologna. Leggi su Calcionews24.com

